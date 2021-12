Mitglieder der Internationalen Malschule von Christine Behrens haben sich im Café am Rathaus getroffen, um für Kinder Süßigkeiten und Leckereien zu verpacken. Initiiert hatte die Aktion Christine Behrens.

An Kinder verschenkt

Acht Mitglieder der Malschule machten mit, so dass am Ende 35 Päckchen an Mädchen und Jungen in der Innenstadt verschenkt werden konnten. Schon seit 15

...