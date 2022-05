„Der Ukraine-Krieg hat uns alle überrascht. Wir waren alle schockiert und haben überlegt, was wir machen können“, erklärte Hermann Rütermann, der erste Vorsitzende des Vereins Kulturbrücken. Aus diesem Grund startete der soziokulturelle Projektraum Kulturbrücken, der sich in der Böckstraße im Stadtteil Jungbusch befindet, eine Benefizkonzertreihe zugunsten der in der Ukraine lebenden Menschen.

...