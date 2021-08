Helden gesucht

Nach Distanzunterricht und Schulschließungen ist der Bedarf an Unterstützungsangeboten für Schüler und Schülerinnen gestiegen. Um zu helfen, haben BASF und Metropolregion Rhein-Neckar GmbH das Bildungsprojekt „Deine Lernbox“ ins Leben gerufen. Als ein Baustein im Bereich Mentoring bietet die gemeinnützige Organisation „KinderHelden“ Mentoring für Grundschulkinder aus Mannheim und Ludwigshafen an. Zum neuen Schuljahr 2021/22 werden weitere Schulen ins Programm der Lernbox aufgenommen. Hierfür werden neue Mentoren gesucht.

Info-Veranstaltung am 18. August

Die Laufzeit eines Tandems beträgt ein Schuljahr, zwei Stunden pro Woche zu flexiblen Terminen, in hybrider Form: analog und digital. Die Mentorinnen unterstützen ein Kind beim Lernen und unternehmen Freizeitaktivitäten. Alle Tandems werden individuell zusammengestellt, fachkundig vorbereitet und begleitet. Mehr Infos gibt es bei der Online-Info-Veranstaltung am 18. August, um 17 Uhr. Um den Zugangslink zu bekommen, muss man eine E-Mail an mail@kinderhelden.info schreiben. red/aph