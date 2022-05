Mannheim. In der Mannheimer Innenstadt hat es am Samstagabend einen Brandeinsatz gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es in einem Laden der Quadrate zur Rauchentwicklung, wobei zwei Personen verletzt wurden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.

