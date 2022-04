Mannheim. Die Polizei sucht nach Tätern von Farbschmiererei an einem Gebäude in der Mannheimer Innenstadt. Wie diese mitteilt, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 20.00 Uhr bis Dienstag ein Verwaltungsgebäude der E-Quadrate. An mehreren Betonsäulen waren Schriftzüge in roter Farbe angebracht. Derzeit wird geprüft, ob die Tat möglicherweise politisch motiviert war.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.