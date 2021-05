Fallzahlen weiter gesunken

„Mit knapp 2800 weniger Straftaten in Mannheim und einer nochmals gesteigerten Aufklärungsquote knüpft das Polizeipräsidium an die Erfolge der vergangenen Jahre an“, resümiert der Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Mannheim, Kriminaloberrat Christopher Weselek. Weniger Wohnungseinbrüche und Straßenkriminalität, mehr Fälle von häuslicher Gewalt – so lautet das Fazit der polizeilichen Kriminalitätsstatistik für die Stadtteile. In den meisten Kriminalitätsbereichen sanken laut Weselek die Fallzahlen und bestätigten somit den Trend seit 2016.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Mannheim ist um 25 Prozent gesunken auf 201 Fälle (2019: 268) – bei einer Aufklärungsquote von 27,9 Prozent (2019: 32,8). Weselek erläuterte: „Die landesweite Konzeption zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls (WED), Strafverschärfungen, qualifizierte Sachbearbeitung sowie Grenzschließungen, verstärkte Polizeipräsenz und Einschränkungen des öffentlichen Lebens infolge der beiden Lockdowns 2020 sind einige Gründe für die positive Entwicklung der Fallzahlen von minus 25 Prozent.“ Was den Kriminaloberrat „am meisten freut, ist, dass vieles im Versuchsstadium steckengeblieben ist“.

Die Zahl der Straftaten sei generell zurückgegangen, so Weselek, auch bei in der Straßenkriminalität – in den Stadtteilen um insgesamt 11,7 Prozent auf 5219 Fälle (2019: 5912). Weselek erklärte: „Coronabedingte Einschränkungen des öffentlichen Lebens und hohe Polizeipräsenz sind mutmaßlich für die Rückgänge verantwortlich.“ Doch es gibt auch Stadtteile, in denen die Straßenkriminalität im vergangenen Jahr stieg: in Wallstadt auf 51 Fälle (2019: 47), Schönau auf 84 Fälle (2019:74) und Rheinau auf 217 Fälle (2019: 212).

Einen gegenteiligen Trend zeigen die Zahlen bei der häuslichen Gewalt, gestiegen von 261 auf 426 Fälle. Bei den Sexualstraftaten gab es 2020 laut Polizeistatistik in den Stadtteilen einen Anstieg um 23,9 Prozent auf 353 Fälle (2019: 285 Fälle). Gestiegen sind die Fallzahlen in folgenden Stadtteilen: Wallstadt auf fünf Fälle (2019: drei), Neuostheim/Neuhermsheim auf acht Fälle (2019: zwei), Rheinau auf 16 Fälle (2019: elf), Käfertal auf 21 Fälle (2019: 14), Oststadt/Schwetzingerstadt auf 22 Fälle (2019: 17), Neckarau auf 24 Fälle (2019: 14), Waldhof 25 auf Fälle (2019: 15), Neckarstadt-West auf 28 Fälle (2019: 22), Neckarstadt-Ost auf 41 Fälle (2019: 30), Lindenhof auf 14 Fälle (2019: sieben), Sandhofen auf neun Fälle (2019: sechs) sowie Innenstadt/Jungbusch auf 72 Fälle (2019: 64). „Die Anzahl der Fälle von Partnergewalt im vergangenen Jahr hat im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim insgesamt um 45,9 Prozent auf 1 176 Fälle zugenommen“, so Weselek. „Mit 1 165 Personen, davon 81,3 Prozent Frauen, wurden 246 Personen mehr als im Vorjahr Opfer eines Körperverletzungsdelikts.“

Ursache für den Anstieg der gemeldeten Fallzahlen ist laut Weselek nicht Corona, sondern dies falle zeitgleich zusammen mit dem Start des Projekts „Hochrisikofälle Häusliche Gewalt“ im Oktober 2019, an dem das Polizeipräsidium als eines von zwei Polizeipräsidien im Land teilnahm. Mit diesem Projekt habe man die Strukturen zur Bekämpfung der Partnergewalt weiter deutlich optimiert und die Prozesse massiv nachgeschärft. „Die Zahlen ab Oktober 2019 belegen konkret eine Korrelation zwischen diesen Maßnahmen und dem Anstieg der Anzeigen“, betonte Weselek.

Dieser Anstieg habe sich im gesamten Jahr 2020 fortgesetzt, auch bevor die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Gesellschaft hatte. „Selbst während oder direkt nach den Lockdown-Zeiten gab es keine deutlichen Ausschläge der gemeldeten Fälle“, betonte der Kriminaloberrat. Mit neuen Konzepten und Ansätzen sei es vielmehr gelungen, „mehr Licht ins Dunkel der Gewalt im sozialen Nahraum zu bringen“.

Deutlich zugenommen habe hingegen 2020 der Computerbetrug, unter anderem bei Online-Geschäften, und zwar um rund 40,4 Prozent. „Das liegt daran, dass während der Covid-19-Pandemie auch die Online-Einkäufe aufgrund der Ladenschließungen zugenommen haben. Wer online shoppen geht, hat naturgemäß ein erhöhtes Risiko, Opfer von Computerbetrügern zu werden“, erklärte der Kriminaloberrat.

