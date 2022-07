Fahrzeug durch befüllte Plastiktüte mit Eis in Mannheim beschädigt

Mannheim. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mannheimer Innenstadt mehrere mit Eis befüllte Plastiktüten aus seinem Wohnungsfenster geworfen und dabei ein Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr. Eine der gefüllten Plastiktüten beschädigte die Frontscheibe eines geparkten Fahrzeugs. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Weitere Ermittlungen werden wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/12580 in Verbindung zu setzen.

