Fahrerflucht in Mannheimer Parkhaus

Mannheim. Ein Auto ist am Freitag in einem Mannheimer Parkhaus von einem bislang unbekannten Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall zwischen 10.45 Uhr und 14.30 Uhr. Der beschädigte Pkw war zu diesem Zeitpunkt, im innerstädtisch gelegenen Parkhaus in U2, geparkt. Es entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, unter der Rufnummer 0621712580, zu melden.

