Fahrer und Beifahrerin schauen sich Unfallschaden im Jungbusch an und flüchten - Zeugen gesucht

Mannheim. Der Fahrer eines Audi A 4 ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem geparkten Auto kollidiert und von der Unfallstelle geflüchtet. Nach Polizeiangaben kam der Fahrer gegen 1 Uhr auf der Seilerstraße in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem geparkten BMW, welcher im Anschluss auf einen weiteren geparkten BMW geschoben wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fahrer und seine Beifahrerin stiegen an der Unfallstelle aus dem Fahrzeug aus, schauten sich den Schaden an und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Dies konnte durch Zeugen vor Ort beobachtet werden. Auf diese machte der Fahrer einen deutlich alkoholisierten Eindruck. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.

Die Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei Mannheim geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0621/174 4222 zu melden.