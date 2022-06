Eine Verletzte nach Schlägerei zwischen Frauen in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Bei einer Schlägerei in der Mannheimer Innenstadt ist eine 33-jährige Frau am Samstagmorgen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 3.20 Uhr zunächst eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 10 Personen vor einem Lokal in den S-Quadraten gemeldet. Vor Ort wurden die Beamten Zeugen davon, wie drei Frauen im Alter von 38, 19 und 17 Jahren die 33-Jährige mit Tritten angriffen. Dabei wurde die Frau im Gesicht und am Rücken leicht verletzt. Die drei merklich alkoholisierten Angreiferinnen konnten noch vor Ort festgenommen und zum zuständigen Polizeirevier gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

