Mit der geliebten „Habanera“ von Georges Bizet als Zugabe verabschiedete sich Mezzosopranistin Karolina Münch im Probensaal der Mannheimer Liedertafel von ihrem dankbaren Publikum, das sie beim „Konzert am Nachmittag“ mit ihren Liedern beglückt hatte. Zusammen mit der souveränen Arina Osaki am Flügel und Cellist Stefan Knust hatte die begnadete Sängerin die Zuhörer in ihren Bann geschlagen und sie mit auf eine traumhaft betörende Liedreise durch die europäische Kulturwelt geführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einer Arie aus Figaros Hochzeit von W.A. Mozart (Voi che sapete che cosa è amor) eröffnete die Sängerin die Vorstellung von Lebenslust und Leidenschaft mit wohldosierter Unterstützung des Musiker-Duos. Sie schufen die Klangbühne für die Auftritte einer schönen Stimme, die hingebungsvoll von Liebe sang. Mit präziser Farbigkeit erschuf diese Stimme Bilder eindringlicher Gefühle, war ausgelassen und neckisch, aber konnte auch sehnsuchtsvoll träumen und auf Akkorden schweben, die ihr das sorgsame Musiker-Duo vorgab.

Klassische Töne wechselten ab mit sinnlich impressionistischen Klängen in Claude Debussys „Trois Chansons de Bilitis“. Debussys hocherotische Deutung des antiken Pan-Mythos wurde nur kurz auf Deutsch umrissen; danach waren die Nichtfranzosen auf Melodie, Körpersprache, Saitenspiel und Tastenlauf angewiesen. Aber auch das allein war schon höchst vergnüglich.

Im Zentrum des Nachmittags stand die Sonate in A-Dur op. 69 für Cello und Klavier von Ludwig van Beethoven, ein Werk von klassischen Proportionen in apollinischer Schönheit und Meisterschaft. Pianistin Osaki war sehr agil, artikulierte sorgfältig, spielte wunderbar saubere Läufe, setzte klare Akzente, die Dynamik, die Balance zwischen den Händen war ausgezeichnet, und die Pianistin hielt stets engen Kontakt zu ihrem Duo-Partner.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Subtil und sanft

Cellist Knust widerstand konsequent der Versuchung, im Sinne von Altmeistern vergangener Jahrzehnte mit sattem, großem Ton und breiter Artikulation dem Flügel Paroli zu bieten. Er gestaltete sehr subtil, mit leichter Artikulation, manchmal Noten nur hintupfend, trotz Leichtigkeit beseelt bis ins feinste, nur hingehauchte Pianissimo, sanft, häufig ganz ohne Vibrato.

Ein besonderes Glanzlicht war hier der Übergang vom Adagio cantabile zum abschließenden Allegro vivace. Klassische Töne wechseln sich ab mit fesselnden Rhythmen der „Cinco canciones negras“ von Xavier Montsalvatge, welcher sich in diesem Liederzyklus von der antillischen Musik beeinflussen ließ. Mit unbefangener Natürlichkeit ließ sich die Sängerin, die sich bei einem Aufenthalt in Córdoba (Spanien) ein breites Repertoire an spanischsprachiger Gesangsliteratur aneignete, auch darauf ein und vermittelte ihrem Publikum die Romantik junger Liebe und die Fröhlichkeit des einfachen Volkes genau so klar, wie deren Klagen und Lebensmut, von denen Montsalvatge seine Landsleute hatte singen lassen.

Mit William Bolcoms „Amor“ beendeten die drei Reiseführer ihre Tour am Dienstagabend, die gezeigt hatte, wie gesungener Wohlklang alle Welt erfreut, wenn er von Könnern ihres Fachs so perfekt dargeboten wird. ost