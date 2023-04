Einbruch in Mannheimer Gaststätte - Für zwölf Euro-Beute?

Mannheim. In eine Gaststätte in B 2 in der Mannheimer Innenstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen, berichtet die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Reichlich Beute konnten die Einbrecher jedoch nicht machen. Sie entwendeten lediglich zwölf Euro Bargeld, ein I-Pad und ein Tablet im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen laufen und wer verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer zu 0621/174-4444 melden.