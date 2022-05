Einbruch in Mannheimer Bürgerbüro – Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ins Bürgerbüro in Mannheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften die Täter sich zwischen Dienstag, 15.30 Uhr und Mittwoch, 06.15 Uhr Zutritt in das Bürgerbüro der Stadt Mannheim in K7, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Pflasterstein einwarfen. Sie stahlen dort einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Fenster auf einige tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 12580 entgegen.

