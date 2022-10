Einbruch in Bar in Mannheimer Quadraten

Mannheim. Bargeld in vierstelliger Höhe ist aus einer Bar in der Mannheimer Innenstadt gestohlen worden. Im Zeitraum von 04.30 und 19.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Bar im Quadrat J7 ein. Aus dem Kassenbereich nahmen sie das Geld und ein technisches Gerät. Einen Tresor versuchten die Einbrecher ebenfalls zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie hinterließen lediglich Beschädigungen. Die Spuren werden derzeit noch ausgewertet. Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

