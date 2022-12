Einbrecher verursachen hohen Sachschaden in Mannheimer Gaststätte

Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in eine Gaststätte in Mannheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, kam es im Zeitraum von 2 Uhr bis 8.30 Uhr zu dem Einbruch in der Gaststätte in den H-Quadraten. Die Täterschaft gelange laut Polizei auf unbekannte Art in die Räumlichkeiten und brach dort gewaltsam Spiel- und Zigarettenautomaten auf. Daraufhin entwendeten sie Bargeld und Zigaretten. Die Polizei schätzt den Sachschaden bisher auf 35 000 Euro.

Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Spurensicherung übernommen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, unter der Rufnummer 0621 174 4444, zu wenden.