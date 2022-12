„Zeit für Ruhe, Zeit für Stille“: Das Lied, das auf dem noch dunklen Pausenhof erklang, leitete an der Jungbusch-Grundschule die Friedensfeier ein. Eltern, Kinder und Lehrkräfte standen in einem großen Kreis, stimmten nach und nach in das Lied ein, bevor Religionslehrerin Mariell Winter auf das Thema der diesjährigen Friedensfeier – „Ein Licht geht auf die Reise“ – einging. Dann zündeten die Lehrkräfte symbolisch nach und nach die Lichter der Kinder an, bis der gesamte Hof von den Kerzen erhellt war.

„Ein Licht sein für Bedürftige“ – das will die Gemeinschaft der Jungbuschschule zugleich. Deshalb brachten die Kinder ihre alljährlichen Spenden für die Suppenküche der Schwestern der Mutter Theresa in der Neckarstadt gegen Ende der Feier in die Mitte des Kreises. Mit dem Lied „Wo Menschen sich verschenken“ wurde zum Abschluss der gemeinsame Wunsch nach einem friedlichen Miteinander stimmungsvoll ausgedrückt. red/bhr