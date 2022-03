Drogendealer gehen Polizei in der Mannheimer Innenstadt ins Netz

Mannheim. Eine vorbeifahrende Polizeistreife hat am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr zufällig einen Drogendeal in der Innenstadt beobachtet. Als die beiden Männer in Höhe des Quadrats S 1 den Streifenwagen bemerkten, ergriff einer der beiden sofort die Flucht. Nach einer Verfolgungsjagd zu Fuß nahmen die Einsatzkräfte den Mann an einer Gaststätte in der Nähe schließlich vorläufig fest. Zuvor hatte der 24-Jährige noch versucht, das mitgeführte Rauschgift loszuwerden. Er hatte es auf den Boden geworfen, was die Polizisten allerdings bemerkten. Sie stellten die geringen Mengen Haschisch und Cannabis sicher.

Komplize ist bekannt

Anschließend wurde der Mann durchsucht. Er trug etwa 120 Euro Bargeld mit sich, das ebenfalls sichergestellt wurde. Vorübergehend wurde der Verdächtige auf das Revier gebracht, nach Abschluss aller Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Nachdem er den Streifenwagen während des Drogendeals gesehen hatte, war der Komplize des 24-Jährigen erfolgreich geflüchtet – zunächst. Denn, so teilten die Ermittler mit, die Personalien des 31-Jährigen waren bekannt, weil er zuvor in anderer Sache von der Polizei kontrolliert worden war. Auch gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.