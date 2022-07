Drei Personen schwer verletzt bei Brand in Mannheimer Gaststätte - Bismarckstraße gesperrt

Mannheim. Bei einem Brand in einer Mannheimer Gaststätte im Quadrat L15 sind drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind eingehende Anrufe über den Ausbruch am Dienstag gegen 06.30 Uhr eingegangen. Bei dem Brand sind 18 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Polizei im Einsatz. Informationen zufolge handelt es sich bei der Gaststätte um das Irish Pub "OReilly’s". Über die Brandursache liegen bisher noch keine Erkenntnisse vor. Die Bismarckstraße ist zwischen Kaiserring und Parkring in beiden Richtungen gesperrt.

