Das Leben als Schnipselbild

Es leuchtet nur so vor lauter Gold, Silber und bunten Farben. Wunderschöne Tagebuchseiten hat der Künstler Michael Buthe (1944-1994) gestaltet. All seine Kunst ist in seinen Tagebüchern zu sehen: Malerei in leuchtenden Farben, getupft und gesprenkelt, Zeichnungen, Sterne, Pünktchen, Zickzacklinien in Collagen mit eingeklebter Goldfolie und Silberpapier.

„Das Leben ist ein Schnipselbild“ lautete der Titel des Online-Workshops für Kinder und Familien, veranstaltet von der städtischen Kunsthalle in Kooperation mit der Abendakademie Mannheim. Zunächst schauten sich die Teilnehmer mit Kunstvermittlerin Daniela Rosenberger die Künstlerbücher von Michael Buthe an. Danach gestalteten sie eine eigene Tagebuchseite als Material- und Farbcollage – und schauten dabei auf sich selbst, ihre Erinnerungen, Erfahrungen und Träume.

Den Workshop organisiert hatten Tina Kaufmann (Abendakademie) sowie Dorothee Höfert, Christiane Wichmann und Eva-Maria Winter von der Kunstvermittlung der Kunsthalle. „Die Kunsthalle Mannheim kooperiert im Bereich der Kunstvermittlung bereits seit der Neubaueröffnung 2018 mit der Mannheimer Abendakademie“, erzählte Wichmann. Die gemeinsamen Angebote richteten sich besonders an Familien, Kinder und Jugendliche, Schulen, Kindergärten und -tagesstätten. Abendakademie und Kunsthalle erweiterten so gegenseitig ihr kulturelles Angebot.

Seit 2018 regelmäßig Angebote

„Gemeinsam möchten wir eine stärkere kulturelle Vernetzung und eine deutliche Öffnung zur Stadtgesellschaft hin erreichen“, erklärte Wichmann. Durch eine engere Zusammenarbeit hofften sie beispielsweise noch unerschlossene Besuchergruppen für die Angebote zu begeistern. Analog führen Kunsthalle und Abendakademie seit 2018 regelmäßig Workshops für Kinder und Familien sowie ein umfassendes Ferienprogramm durch. Online war dies der zweite Workshop für Kinder und Familien innerhalb der Kooperation. Der erste Workshop (Thema: einfache Drucktechnik) fand in den Osterferien statt. „Uns ist es sehr wichtig, Kontakt zu unseren kleinen und große Besuchern zu halten, Freude an der kreativen Beschäftigung mit Kunst und großartigen Ausstellungen wie „Michael Buthe“ zu vermitteln“, sagte Wichmann. Durch ihre digitalen Angebote würden sie eine schöne Alternative zu ihren analogen Formaten bieten. Ein zentrales Ziel der Kunsthalle sei es aber auch, unabhängig von der Pandemie, digitale Angebote für Kinder, Jugendliche und Schulklassen ergänzend zu den analogen Angeboten weiter auszubauen. Dafür hätten sie kürzlich sogar eine neue Stelle schaffen können.

Eva-Maria Winter ist seit einigen Wochen neu im Team und für den Bereich digitale Kunstvermittlung zuständig. Sie führte die Kamera während des Online-Workshops. Kunstvermittlerin Daniela Rosenberger erklärte den Teilnehmern, dass es sinnvoll ist, ihre zuvor gesammelten Fundstücke, besondere Erinnerungsstücke und Raritäten aus dem Alltag, sowie gesammelte Schätze, wie Eintrittskarten, Stofffetzen, goldene und silberne Folienstücke oder Schnüre, zu einer Komposition auf ihrem vorher mit Farben bemalten Blatt zu arrangieren, bevor sie diese aufklebten.

Nach einer Stunde konzentrierten Schaffens hielten die Teilnehmer ihre Kunstwerke stolz in die Kamera. „Das hat Spaß gemacht“, fand der 5-jährige Jannis. Er will mit seiner Mutter, Daniela Frank, in den nächsten Tagen die Kunsthalle besuchen, um dort die Tagebücher von Michael Buthe zu sehen. Einen Besuch der Ausstellung „Grenzenlos – Michael Buthes Künstlerbücher“ fest eingeplant haben auch die Schwestern Brigitte Dittmer Blatter (68) und Bettina Violett (78). Sie dankten Daniela Rosenberger „für die inspirierende und anregende Art ihrer Kunstvermittlung“.

