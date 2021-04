Busch-Gärten als Treffpunkt

Es grünt und blüht auf dem Quartiersplatz. „Die Mini-Busch-Gärten sollen auch zum Treffpunkt werden, an dem sich die unterschiedlichsten Menschen begegnen, kennenlernen und austauschen können“, ist das erklärte Ziel von Quartiermanager Michael Scheuermann. Eigentlich hätten sie damit schon früher starten wollen. „Doch dann kam im April 2020 Corona“, bedauerte Scheuermann.

Die Idee zu dem Projekt Mini-Busch-Gärten ist laut Scheuermann schon Ende 2019 entstanden, weil man etwas Besonderes tun wollte und dabei auf den öffentlichen Raum schaute. „Der Jungbusch ist ein Vielfaltstadtteil, in dem Menschen aus aller Welt wohnen“, erklärte der Quartiermanager. Man wolle, dass sich die Leute hier wohlfühlen. In den letzten Jahren wurde viel dafür getan, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt wird. „Gärtnern ist was, bei dem die Menschen zusammenfinden, hier im Jungbusch und an anderen Orten“, glaubt er.

Der Platz ist im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum 2007 entstanden. „Quartiersplatz heißt der Platz, ohne dass er schon vollständig wäre“, sagte Scheuermann. Als Quartiersplatz biete er eine Bühne, wo die Menschen zusammenkommen könnten. Die Monitoring-Gruppe des Quartiers habe ein paar Ideen für den Platz entwickelt, um die Zusammengehörigkeit und ein Gefühl für Heimat zu entwickeln, wie hier beispielsweise durch die Mini-Busch-Gärten.

Projektleiterin Sonja Maria Kaas ist die Pionierin und Initiatorin des Projekts. Das Quartiermanagement hat sie von Anfang an unterstützt. Der Quartiermanager dankte Kaas für ihre Arbeit, auch dass sie sich letztes Jahr nicht hat beirren lassen und trotz Pandemie dabei geblieben wäre. Positiv wertete Scheuermann dabei auch die Zusammenarbeit mit Biotopia – die Arbeitsförderungsbetriebe restaurierten die Pflanz-Kästen.

Weitere Sponsoren gesucht

Eine erste finanzielle Spritze kam vom Quartiermanagement, das neben 1000 Euro Anschubfinanzierung auch die Öffentlichkeitsarbeit übernahm. Tatkräftige und finanzielle Unterstützung leisteten zudem das ortsansässige Unternehmen Sax & Klee, das Restaurant Rhodos und PIA-Architekten. Für Materialkosten steuerte außerdem der Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch 2000 Euro bei. „Trotz aller Widrigkeiten können wir nach einem Jahr eine positive Bilanz ziehen“, freute sich der Quartiermanager. „Die Anlage ist schön bepflanzt, nur vereinzelt wurde eine Pflanze entwendet; es gab keine Zerstörungen und Vermüllungen.“ Doch einige Kästen warten noch auf Neugärtner. Um einen Anreiz zu schaffen, damit die Mini-Busch-Gärten zu einem Treffpunkt werden, an dem sich die unterschiedlichsten Menschen begegnen, kennenlernen und austauschen können, plant Initiatorin Kaas Vorträge über besondere Pflanzen. „Diese können die Gärtner, die ihre Pflanzen aus eigenem Budget finanzieren, dann als Ersatz für entwendete Pflanzen einpflanzen.“ Hierfür werden noch Sponsoren gesucht.

Ein Problem sei die Versorgung der Pflanzen mit Wasser, da es dafür vor Ort keinen Anschluss gibt und die anliegenden Bürohäuser wegen Corona geschlossen sind. Die Bezirksbeiräte Olaf Kremer (Grüne) und Karim Baghlani (SPD) wollen deshalb mit dem Betreiber der anliegenden Tankstelle sprechen. Sie versprachen, dass sie Aktivitäten des Projekts auch weiterhin unterstützen werden.

