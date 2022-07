Brand eines Mehrfamilienhauses in Mannheim - Bismarckstraße gesperrt

Mannheim. Am frühen Dienstagmorgen ist im Quadrat L15 ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sind eingehende Anrufe über den Ausbruch gegen 06.30 Uhr eingegangen. Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Polizei im Einsatz. Über die Brandursache liegen bisher noch keine Erkenntnisse vor. Die Bismarckstraße ist auf Höhe der Einsatzstelle derzeit in beide Richtungen komplett gesperrt.

