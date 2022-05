Brand eines Lederwarengeschäfts in Mannheimer Quadraten

Mannheim. In einem Lederwarengeschäft in Q3 ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verletzten sich aufgrund der starken Rauchentwicklung drei Personen. Das Feuer beschädigte große Teile des Geschäftes, sodass es vorerst nicht mehr öffnen kann. Die Feuerwehr Mannheim konnte den Brand jedoch schnell löschen, sodass die Wohnungen über dem Laden nicht betroffen waren und weiterhin bewohnbar sind. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Fressgasse bis etwa 20.45 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Höhe des Schadens ebenso wie die Brandursache sind noch unbekannt.

