Betrunkener 45-Jähriger springt vor Fahrzeug

Mannheim. Ein betrunkener Mann in der Mannheimer Innenstadt hat sich am frühen Sonntagmorgen als selbsternannter Verkehrserzieher aufgeführt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 21-Jährige gegen 04.20 Uhr zwischen den Quadraten J 1 und K 1 in Richtung Luisenring. Der 45-Jährige sprang unvermittelt auf die Straße und trat mit dem Fuß gegen ihren Wagen. Die junge Frau erschrak, lenkte nach links und hielt mit einer Vollbremsung.

Der Mann habe die 21-Jährige maßregeln wollen, da sie zu schnell gefahren sei. Ein Alkoholtest wies bei dem 45-Jährigen fast zwei Promille nach. Gegen ihn wird nun wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.