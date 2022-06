Betrunkener 29-Jähriger stürzt mit E-Scooter in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Ein betrunkener Mann ist am Samstagmorgen auf einem E-Scooter in der Mannheimer Innenstadt gestürzt. Wie die Polizei berichtet, fanden die Beamten den 29-Jährigen gegen 04.40 Uhr bei der Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke auf. Er klagte über starke Schmerzen in der Schulter und im rechten Arm. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten mit einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,58 Promille fest. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

