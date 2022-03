Betrunkener 26-Jähriger auf E-Scooter durch Quadrate unterwegs

Mannheim. Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen betrunken mit einem E-Scooter in den Mannheimer Quadraten unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtete, fuhr der 26-Jährige zusammen mit einer zweiten Person in Schlangenlinien entgegen der Fahrtrichtung auf einen Streifenwagen zu. Er hatte erhebliche Probleme anzuhalten, als die Beamten ihn stoppen wollten. Bevor der 26-Jährige mit einem Metallzaun der Kapuzinerplanken kollidierte, sprangen er nach links und sein 25-jähriger Mitfahrer nach rechts ab.

Bei der Kontrolle konnte sich der 26-Jährige kaum auf den Beinen halten und wies eine lallende Aussprache auf. Ein Alkoholtest wies 1,4 Promille nach. Der junge Mann verhielt sich stark provokativ und überheblich gegenüber den Beamten.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt und sein Führerschein wurde einbehalten. Zusätzlich erwartet ihn ein Bußgeld wegen Verstößen gegen die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung sowie gegen die StVO.