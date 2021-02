Die Existenzsorgen von Erdmann Lange, Programmleiter der Mannheimer Kinos Atlantis und Odeon, sind dank der Kulanz seiner Vermieter, der Mannheimer Liedertafel, etwas geschwunden. Die Miete wird gestundet.

Vorsitzender Justus Voget (l.) stundet Erdmann Lange die Miete. © Osthues

In einer Zeit, in der sozialer Abstand wegen der Corona-Pandemie zu den zentralen Geboten gehört, sorgen soziale Gesten umso mehr für ein Gefühl des Miteinanders. Das zeigt ein Beispiel aus der Westlichen Innenstadt. Dort betreibt die Atlantis Kino GmbH im Haus der Mannheimer Liedertafel e.V. in K 2, 32 seit nunmehr 50 Jahren ein Programmkino. Das muss seit dem 1. November – wie auch das Odeon und Tausende andere Kinos in Deutschland – geschlossen bleiben, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Viele Kinobetreiber fürchten nun um ihre Existenz, so auch Erdmann Lange. Um ihm die Sorgen wenigstens ein Stück weit zu nehmen, stundet ihm die Mannheimer Liedertafel e.V. als Vermieterin deshalb die Miete während des Lockdowns. „Zum Glück haben wir kulante Vermieter, und ich weiß gut, dass das nicht überall so ist“, sagte Erdmann Lange im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“. Sein Vermieter nehme ihm damit schon eine große Last ab.

Atlantis und Odeon Atlantis und Odeon sind seit vielen Jahren eingeführte Programmkinos, die regelmäßig sowohl für die feste Kinderkinoreihe als auch das reguläre Programm mit Preisen auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene ausgezeichnet werden. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf europäischen Filmen, die anspruchsvolle Unterhaltung bieten. Gezeigt werden außerdem hochwertige Dokumentarfilme. Mit zahlreichen Sonderveranstaltungen, Premieren, Kooperationen mit gesellschaftlichen Gruppierungen oder Bildungsträgern sowie Lesungen oder Konzerten wird das Programm abgerundet. Hierbei ist auch die firmeneigene Gastronomie (zwei Cafés) für Veranstaltungen mit einbezogen. ost

Erdmann Lange war auf den Vorsitzenden der Liedertafel, Justus Voget, zugegangen und hatte ihm die Situation geschildert. Sie sprachen über Erdmanns Sorgen, darüber, dass er nicht wisse, wie es weiterginge. „Das hat mich schon berührt“, sagte Voget. Um Erdmann zu helfen, stundet die Liedertafel dem Atlantis Kino deshalb die Miete – beginnend mit November/Dezember. Auch wenn die Sperre länger dauere, würde die Liedertafel, die in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet habe und für 2020 eine positive Bilanz vorlegen konnte, das Atlantis-Kino auch bis zum Ende unterstützen, sagte Voget. „Es kommt von Herzen, weil ich einfach will, dass das schöne Kino erhalten bleibt.“

Positive Infrastruktur erhalten

Die gleiche Situation beim Odeon Kino. Auch diesem beliebten Programmkino in G7, 10 stunden die Vermieter die Mietkosten im Lockdown, um das Kino und damit die positive Infrastruktur vor Ort zu erhalten. „Damit das Quartier nicht abrutscht“. Erdmann ist optimistisch, dass er nun auch durch die Hilfe seiner Vermieter und staatlicher Soforthilfen die Krise übersteht.

Er will durchhalten – für sich und vor allem für seine Angestellten, die er in Kurzarbeit schicken musste. Aber nicht zuletzt auch für seine Kunden: Diese hätten ebenfalls Solidarität bewiesen: „Die Gäste haben zum Glück Gutscheine bestellt, um uns über den Engpass zu helfen.“ Hinzu komme die Nutzung der Streaming-Angebote, um die Kinos zu unterstützen. Und wer weiß, vielleicht sorgt die Großzügigkeit der Vermieter in diesen Zeiten für Furore, und viele Menschen, nicht nur Vermieter, folgen diesem Vorbild.