Begrünung von A 5 gefordert

Der SPD-Ortsverein Innenstadt/Jungbusch fordert Ausgleichsmaßnahmen für den Bau des Rechenzentrums der Universität im Quadrat A5 sowie eine Entsiegelung anliegender Straßen. Dazu wollen die Sozialdemokraten am 22. Mai zwischen 10 und 12 Uhr eine Kundgebung in A 5 organisieren und für ihre Forderung Unterschriften sammeln. An der Aktion wird auch der Bürgerverein Innenstadt West teilnehmen.

Auch online möglich

„Das Rechenzentrum im Quadrat A5 ist ein weiteres Gebäude, welches das Stadtklima belastet. Hierfür muss die Landesregierung für Ausgleichsmaßnahmen sorgen, zum Beispiel mit Fassaden- und Dachbegrünung und großzügiger Entsiegelung,“ sagt SPD-Bezirksbeirat Marko Andelic.

Dieser Forderung schließt sich auch der Bürgerverein Innenstadt West (BIW) an. „Als weitere Ausgleichsmaßnahme sollte eine der anliegenden Straßen entsiegelt werden. Die entstehende nächtliche Verdunstungskälte hilft, die umliegenden Wohngebiete zu entlasten," ergänzt Jutta Schroth, Vorsitzende des BIW. Bei der Unterschriftenaktion kann man auch Online mit der Übersendung des Namens und der Wohnanschrift mitmachen – und zwar per Mail an Innenstadt@spd-Mannheim.de.