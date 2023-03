Baustellenfahrzeug kracht in Mannheimer Straßenbahn - Fahrgast verletzt

Mannheim. Weil ein Baustellenfahrzeug in eine Straßenbahn in der Mannheimer Innenstadt krachte, hat es am Freitagnachmittag Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr gegeben. Im Quadrat E5/D5 auf Höhe der Haltestelle Rathaus/REM nahm der Fahrer des Kleintransporters der Straßenbahn die Vorfahrt beim Linksabbiegen, berichtet die Polizei. Die Bahn war gegen 14 Uhr in Richtung Paradeplatz unterwegs gewesen. Durch den Zusammenstoß stürzte ein Fahrgast in der Bahn und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer blieb unverletzt, wobei sein Baustellenfahrzeug von den Gleisen abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 20.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1