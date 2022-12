Bauarbeiten auf den Planken in Mannheimer-Innenstadt gehen in Winterpause

Mannheim. Die Neugestaltung der Seitenstraßen der Mannheimer Planken geht bis zum 8. Januar 2023 in die Winterpause. Das teilte die Stadt Mannheim am Donnerstag mit. Nachdem in diesem Jahr insgesamt vier weitere Seitenstraßen, P3/P4, P4/P5, P6/P7 und O5/O6, erneuert wurden, geht die erste elektrische Polleranlage in P4/P5 am Donnerstag testweise in Betrieb.

Bis zur Bundesgartenschau im April 2023 sollen insgesamt sieben von elf Seitenstraßen erneut und alle geplanten elektrischen Polleranlagen eingebaut sein. Die letzten vier werden dann im Jahr 2024 neugestaltet.