Bauarbeiten ab diesem Samstag: Mannheimer Kunststraße gesperrt

Mannheim. MVV Netze beginnt am Samstag, 28. Januar, ab 19 Uhr, mit den Bauarbeiten zur Herstellung von Stromnetzanschlüssen im Bereich der Kapuzinerplanken. Dazu muss die Kunststraße in Höhe der Kapuzinerplanken aufgegraben werden, heißt es seitens der MVV. Um diese Arbeiten durchführen zu können, wird die Kunststraße am Samstag, 28. Januar, ab 19 Uhr bis Montag, 30. Januar, 6 Uhr, komplett gesperrt.

Straße in den Abend- und Nachtstunden nicht befahrbar

Mit Rücksicht auf den Individualverkehr wird die Straße jeweils nicht komplett gesperrt, sondern nur in den Abend- und Nachtstunden der folgenden Tage nicht befahrbar sein: Montag, 30. Januar, von 20 Uhr bis Dienstag, 31. Januar, 6 Uhr, sowie von Dienstag, 31. Januar, 20 Uhr, bis Mittwoch, 1. Februar, 6 Uhr. Umleitungen werden ausgeschildert. Im Anschluss an die Bauarbeiten wird der betroffene Abschnitt der Kunststraße wieder asphaltiert. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der Stadt.

Für Fragen und Anregungen stehe MVV Netze unter der E-Mail-Adresse instandhaltung-stromnetze@mvv-netze.de zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung des Energieunternehmens.