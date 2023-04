Autoverkehr wegen Bauarbeiten der rnv am Mannheimer Hauptbahnhof eingeschränkt

Mannheim. Aufgrund von Bauarbeiten der rnv werden der Auto- und Fußgängerverkehr von Montag, 24. April, bis Donnerstag, 27. April, an der Kreuzung der Bismarckstraße und der Reichskanzler-Müller-Straße in Mannheim eingeschränkt. An der Stadtbahnhaltestelle Mannheim Hauptbahnhof werden Fahrleitungsmasten ausgetauscht, teilt die rnv mit.

Die Arbeiten werden in zwei Phasen ablaufen. Am Montag und Dienstag wird der Autoverkehr von neun bis 15 Uhr auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Ludwigshafen im Bereich der Kreuzung einspurig geführt. Abbiegen Richtung Wasserturm ist aber weiterhin möglich. Der Überweg über die Reichskanzler-Müller-Straße steht Fußgängern nicht zur Verfügung, heißt es von der rnv.

Am Mittwoch und Donnerstag wird die Abbiegespur von 9 bis 15 Uhr in Richtung Wasserturm für den Verkehr aus Ludwigshafen kommend nur einspurig geführt. Fußfänger können den Fußgängerüberweg über die Bismarckstraße nicht mehr benutzen.