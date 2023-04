Autounfall mit einer leicht verletzten Person in Mannheim

Mannheim/Jungbusch. Bei einem Autounfall mit einer leicht verletzten Person am Montagnachmittag in Mannheim ist ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer beim Abbiegen von der Hellingstraße in die Hafenstraße Stadtteil Jungbusch die Vorfahrt eines 25-jährigen Renault-Fahrers, sodass beide Autos miteinander kollidierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.