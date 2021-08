Autorin liest auf der Konkordien-Wiese

Mithu M. Sanyal, Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin, stellt ihren mit Ironie verfassten Debütroman „Identitti“ am Donnerstag, 19. August, 19 Uhr, auf der Wiese der CityKirche Konkordien, R 2, 1. vor. Dabei geht es um Identität, Antirassismus und das weibliche Geschlecht. Aktuell schreibt Sanyal eine Theaterfassung des Romans, die im November in Düsseldorf Premiere haben wird. Die Lesung ist eine Kooperation der Stadtbibliothek Mannheim und der LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim im Festivalsommer „Kultur in the City“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich. red

