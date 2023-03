Anmeldung für DRK Blutspende in der Universität Mannheim 

Mannheim. „Jede Blutspende zählt“ – unter diesem Motto ruft das Deutsche Rote Kreuz zum nächsten Spendetermin auf, denn Blut spenden könne Leben schenken, heißt es in einer Mitteilung. Wer dem Aufruf folgen möchte, sollte sich Montag, den 27. März, schon mal vormerken. In der Zeit von 10.30 bis 15.30 Uhr kann in der Lehrbuchsammlung der Universität Mannheim, Bismarckstraße 14, Blut gespendet werden. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Terminreservierung möglich – entweder online unter www.blutspende.de/termine oder telefonisch kostenfrei unter 0800/11 949 11.

Wer im Vorfeld einen Wunschtermin online vereinbart hat, sollte sich für die Blutspende circa eine Stunde Zeit nehmen. Vor Ort erfolgt die Anmeldung unter Vorlage des Personalausweises. Zur Abfrage der Spendevoraussetzungen muss zudem ein medizinischer Fragebogen ausgefüllt werden. Mit einem kleinen Piks in den Finger wird der Hämoglobinwert bestimmt. Schließlich erfolgt in einem ärztlichen Gespräch die Feststellung der Spendefähigkeit. Dann werden rund 500 Milliliter Blut entnommen. Im Anschluss gibt es eine kleine Verpflegung.

Laut DRK-Blutspendedienst spenden drei Prozent der Bevölkerung Blut. Dabei wird Blut täglich zur Behandlung von Patienten und Patientinnen in Kliniken benötigt. Täglich werden in Baden-Württemberg und Hessen mehr als 2700 Blutspenden benötigt. Es gibt keine künstliche Alternative für Blut.