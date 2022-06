Alkoholisiert und ohne Führerschein - junger Mann verursacht Verkehrsunfall

Mannheim. Nachdem ein Fahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kirchenstraße sein Auto verlassen hat, wechselte sein 21-jähriger Beifahrer auf die Fahrerseite und wollte das Auto einparken. Dabei rutschte er von der Kupplung ab und durchstieß ein Garagentor. Dies teilte die Polizei mit. Ein in der Garage geparkter PKW wurde dabei ebenfalls beschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die alarmierten Polizeibeamten gestand der reumütige 21-Jährige nicht im Besitz in einer Fahrerlaubnis zu sein und zudem Alkohol konsumiert zu haben. Ein Test bestätigte, dass der Mann mit 0,84 Promille Alkohol in der Atemluft nicht unerheblich alkoholisiert war - ihm wurde daraufhin in einer nahegelegenen Klinik Blut entnommen. Der unverletzte Unfallverursacher muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Der entstandene Sachschaden ist bisher noch unklar.

