Ältere in Mannheimer Innenstadt von Einsamkeit besonders betroffen

„Der Mannheimer Sozialatlas stellt die soziale Entwicklung in der Stadt und den einzelnen Stadtteilen dar“, erklärte Oberbürgermeister und Sitzungsleiter Peter Kurz bei der Bezirksbeiratssitzung Innenstadt/Jungbusch. Dabei wurden diesmal die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des demografischen Wandels auf die soziale Lage von bestimmten Bevölkerungsgruppen - vor allem der Älteren - hervorgehoben.

Jens Hildebrandt, Fachbereichsleiter Arbeit und Soziales der Stadt, erläuterte: „Die aus den Informationen gewonnenen Handlungsempfehlungen bieten Ansatzpunkte für die kommunalen Entscheidungsträger.“ Bis Ende 2019 habe es eine positive Entwicklung gegeben mit steigenden Beschäftigungszahlen und einer rückläufigen Zahl an Transferleistungen. Seit Anfang 2020 hätten die sozialen Auffälligkeiten in Innenstadt und Jungbusch, in denen die Beschäftigungsquote auch vorher schon extrem niedrig gewesen sei, zugenommen - durch den Anstieg der Mindestsicherungsquote (24 Prozent im Jungbusch, beziehungsweise 31 Prozent in der Innenstadt) sowie der Arbeitslosenquote auf 6,9, beziehungsweise 9 Prozent. Beide Stadtteile seien durch Zuwanderung, insbesondere Armutszuwanderung, geprägt.

In der Pandemie sei bei älteren Menschen, so der Amtschef, die Einsamkeit extrem gewesen, egal ob sie zu Hause oder im Heim leben. „Innenstadt und Jungbusch sind zwar junge Stadtteile, aber das heißt nicht, dass es den Älteren gut geht“, sagte Hildebrandt. Er wies auf die Vielzahl der Einpersonenhaushalte (43,6 Prozent) und stark von Armut betroffenen Älteren hin. Der Migrationshintergrund (Jungbusch 62,3 Prozent und Innenstadt 51,1 Prozent) sei dabei nicht das entscheidende Kriterium, sondern das hänge auch mit anderen Bausteinen zusammen. In der Innenstadt mit 24 217 Einwohnern und im Jungbusch mit 6411 Einwohnern sei „die Zuwanderung aus Südost-Europa eine Herausforderung.“ Wichtig sei herauszufinden, wo diese Menschen Unterstützung bräuchten. Zur Sozialraumtypologie von Innenstadt und Jungbusch erklärte Hildebrandt: „Sozialstrukturell auffällig heißt nicht, dass das Zusammenleben nicht funktioniert.“ Aber die Quartiere mit sehr schnellen Wanderungsbewegungen stellten die Stadt vor besondere Herausforderungen des Zusammenlebens.

Hildebrandts Resümee: Innenstadt und Jungbusch sind dichte, durch Zuwanderung und starke Bevölkerungsfluktuation geprägte Stadtteile. Der Anteil der Älteren ist unterdurchschnittlich, aber es gibt einen hohen Anteil Alleinlebender. Die Zuwanderung aus Südosteuropa erfordert besondere Maßnahmen. Der Transferleistungsbezug ist überdurchschnittlich. Beide Stadtteile sind stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Gezielte Beschäftigungsmaßnahmen des Jobcenters und städtische Maßnahmen könnten Auswirkungen abfedern.

Bezirksbeirat Karim Baghlani (SPD) fragte nach gezielter Unterstützung. Hildebrandt wies auf die muttersprachlichen Angebote von Jobbörse und Quisma im Jungbusch hin. Es werde geprüft, ob man diese auf die Innenstadt übertragen könne. Christian Kirchgässner (CDU) kritisierte, Angebote der Jobbörse würden nur unter 65-Jährige erfassen. Er sieht „Nachholbedarf in der Qualität des Zusammenlebens“. Wichtig sei eine Überwindung der Anonymität. Claudia Joerger (Die Partei) wollte wissen, was die Stadt gegen die Einsamkeit älterer Menschen tue. Hildebrandt wies auf das „Modellprojekt Seniorentreff Vogelstang“ hin, das offene Altenhilfe mit quartiernaher Versorgung verbindet“.