57-Jähriger in Mannheim ausgeraubt und bewusstlos geschlagen

Mannheim. Bei einem Raubüberfall am Freitag in Mannheim ist ein 57 Jahre alter Mann bewusstlos geschlagen worden. Gegen 23.30 Uhr war er vom Hauptbahnhof aus in Richtung Haltestelle an der Kunsthalle unterwegs, als ihn zwei unbekannte Männer auf dem Kaiserring nach Geld fragten, berichtet die Polizei. Sie schlugen den 57-Jährigen zu Boden, als er angab, kein Bargeld bei sich zu haben. Die Täter schlugen weiter auf ihn ein bis er das Bewusstsein verlor. Als der 57-Jährige wieder zu sich kam, bemerkte er, dass sie ihn bestohlen hatten. Der Wert des Diebesgutes liegt im höheren dreistelligen Bereich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Täter sollen sich sehr ähnlich gesehen haben. Sie sollen schlank und sportlich gewesen sein und kurzes, gelocktes Haar sowie einen Bart getragen haben. Beide Männer waren mit blauen Jeans, hüftlangen Winterjacken und hellen Turnschuhen bekleidet. Zeugen, die den Raubüberfall beobachtet haben, werden gebeten, Angaben zu den beiden unter der Rufnummer 0621/174 4444 abzugeben.