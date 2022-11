In 40 Jahren hat Eva Layer, Lehrerin am Friedrich-List-Wirtschaftsgymnasium, in der Theater-AG mit über 100 Schülerinnen und Schülern 26 Stücke inszeniert. Mit einigen davon wurden sie zu Festivals wie der Schultheaterwoche eingeladen, manche wurden mit Preisen ausgezeichnet. Dabei entwickelte Layer im Laufe der Jahre eine Art eigene Handschrift für ihre Aufführungen.

Begonnen hat alles

...