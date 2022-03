Mannheim. Am Dienstagmorgen hat ein 44-Jähriger mit seinem Transporter eine Fußgängerin in der Mannheimer Innenstadt angefahren und leicht verletzt. Kurz nach 9 Uhr fuhr der Mann im Fußgängerbereich am Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof zu nah an die 21-Jährige heran und touchierte sie. Die junge Frau stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen am Fuß zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

