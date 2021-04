Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. Der Ort, an dem unser Osterei heute liegt, ist nicht einfach zu erraten. Wir möchten von Ihnen wissen, wie der Platz heißt, an dem das Bild aufgenommen wurde. Sollten Sie dessen Namen nicht kennen, lassen wir auch eine Antwort zum markanten Bauwerk im Hintergrund zu. Ein Hinweis noch: Kürzlich haben wir über die geplante Sanierung des fraglichen Platzes berichtet. Haben Sie schon eine Idee? Dann schreiben Sie uns noch heute bis spätestens Mitternacht eine E-Mail mit Ihrer Lösung an die Adresse raetselei@mamo.de. Die Auflösung lesen Sie morgen im „MM“. red

