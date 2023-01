In neuem Ambiente, aber mit nicht minder ausgeprägter Besinnlichkeit richtete der FC Germania Friedrichsfeld seine Feier in der beheizten Scheuer von Christel und Walter Ries in der Vogesenstraße aus. Dabei stand eine Vereinsehrung besonders im Vordergrund.

Seit vielen Jahren fand wieder eine Ernennung zum Ehrenmitglied bei dem Fußballclub statt. „Er ist immer da, wenn man ihn braucht.

...