Unbekannter versucht Rucksack zu stehlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Samstagabend versucht, in der Vogesenstraße in Mannheim-Friedrichfels den Rucksack einer Frau zu entreißen. Nach Angaben der Polizei wehrte sich die 53-Jährige erfolgreich, wurde aber durch den Mann zu Boden gestoßen und dabei leicht verletzt. Der flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof Friedrichsfeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen des Vorfalls, der gegen 20.30 Uhr stattgefunden hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/ 93050 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.