Unbekannter Mann erhält falsches Medikament für Kleinkind - Polizei bittet dringend um Mithilfe

Mannheim. Einem Kunden in einer Apotheke im Stadtteil Friedrichsfeld ist am Samstagmorgen gegen 9 Uhr irrtümlicherweise ein falsches Medikament ausgehändigt worden. Nach Angaben der Polizei verlangte der etwa 30 Jahre alte Mann nach einem fiebersenkenden Mittel für ein etwa drei Jahre altes Kind mit Vornamen Frida. Das für Erwachsene bestimmte Medikament sollte aus gesundheitlichen Gründen nicht an Kleinkinder verabreicht werden. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Mann sowie Personen, die sachdienliche Hinweise auf dessen Identität geben können, sich umgehend mit dem Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203/93050, in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1