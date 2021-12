Trotz Pandemie neue Mitglieder für Gesangverein Liederkranz gewonnen

Pandemie und Lockdown hatten für den Gesangverein (GV) Friedrichsfeld keine Austritte zur Folge – im Gegenteil: Es konnten sogar einige neue Mitglieder gewonnen werden. Mit dieser positiven Nachricht begrüßte GV-Vorsitzender Thomas Ruf auch im Namen von Anneliese Winkler die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung.

In seinem Geschäftsbericht ging Ruf zunächst auf die wenigen Veranstaltungen ein, die bis zum Lockdown stattgefunden hatten. Der GV Liederkranz zählt derzeit 67 Mitglieder, davon 31 aktiv und 36 passiv. Bedingt durch sechs Todesfälle bedeutet dies einen kleinen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Erfreulich für die Sängerinnen und Sänger ist jedoch, dass es einen leichten Zuwachs beim modernen Chor Spirit of Music gibt.

Kleines Plus in der Kasse

Das Vorstandsteam beim Gesangverein Liederkranz Friedrichsfeld: Thomas Ruf (v.l.), Anneliese Winkler und Thomas Kirchner. © Marion Schatz

Auf ein kleines Plus in der Kasse verwies der Kassenbericht von Anneliese Winkler. Reinhold Wolpert und Erika Hamacher hatten die Kasse geprüft und keinerlei Beanstandungen. Die Entlastung der Kassiererin und des Gesamtvorstands erfolgte einstimmig.

Krankheitsbedingt konnte der Leiter des Basischors, Jürgen Zink, seinen Bericht nicht vortragen. Doch habe es Pandemie-bedingt ohnehin keine Singstunden gegeben. So bald es die Situation zulässt, sollen sie wieder aufgenommen werden, bekundeten die anwesenden Mitglieder des Basischors.

Tobias Freidhof, Chor-Leiter von Spirit of Music, berichtete von einem sehr erfolgreichen Jahr 2019 und den Vorbereitungen auf ein Konzert nur mit deutschen Liedern im Jahr 2020. Aus bekannten Gründen konnte es nicht stattfinden, die Chorproben fielen ebenfalls aus. Ab Mai 2020 wurden sie in Kleinstgruppen wieder aufgenommen, was für die Sängerinnen und Sänger sehr wichtig gewesen sei, wie Freidhof sagte. Im Sommer wurde im Freien geprobt, ehe der neuerliche Lockdown eine siebenmonatige Zwangspause auferlegte. Chorproben via Zoom sorgten erfolgreich für Ersatz und den Zusammenhalt im Chor. So habe man schon bald, nachdem Präsenzproben wieder möglich waren, zum kleinen Konzert im Schulhof einladen. Dies habe auch neue Sängerinnen gebracht. Freidhof dankte allen für die tolle Teamarbeit und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen.

Bei den Wahlen unter der Assistenz von Vanessa Gaul wurde Thomas Kirchner neu ins Dreier-Vorstandsteam gewählt. So werden sich Anneliese Winkler und Thomas Ruf zusammen mit ihm auch die Ämter von Kassier und Schriftführer aufteilen. Den Basischor vertritt Reinhold Wolpert, Spirit of Music Gaby Puder und die passiven Mitglieder Erika Hamacher. Das Amt der Pressewartin bleibt weiterhin in den Händen von Marion Schatz, Vergnügungswartin ist Sabine Stahl, sie wird dabei von Daniela Jünger unterstützt.

Reinhold Wolpert bleibt noch ein weiteres Jahr als Kassenprüfer im Amt, neu hinzu kam für diese Aufgabe Günter Probst. Anträge waren keine eingegangen. Nachdem noch einige Fragen unter Verschiedenes geklärt werden konnten, beendete Thomas Ruf die Versammlung.