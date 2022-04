„Tierisches“ Konzert

„Tierisch gut“, so lautete das Motto des Jahreskonzertes des Musikvereins. Und tierisch gut war es auch, das war dem langanhaltenden Applaus der Gäste zu entnehmen. Die mehreren corona-bedingten Verschiebungen sah Jochen Doll, Erster Vorsitzender des Musikvereins, positiv: „So hatten wir mehr Zeit zum Proben.“ Die evangelische Kirche hatte ihre Räume und die Kirche für das Konzert zur Verfügung gestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Moderiert wurde das Konzert erstmals von Viola Doll und Gerd Gohlke. Insgesamt drei Orchester traten an diesem Abend auf. Den Anfang machte das Elementare Blasorchester (Bläserklassen der Grundschulen in Friedrichsfeld, Ilvesheim und Seckenheim). Geleitet wird es, wie alle anderen Orchester, von Anna Peschel. Los ging es mit „Start your engines“ ehe „Who did it“ und „Rattlesnake“ erklangen. „Shakelford Banks kam ebenso gut beim Publikum an wie „A day at the Zoo“, bei dem mit verschiedenen Effekten alle Tiere eines Zoos dargestellt wurden. Ein Medley (dt. in etwa „Mischung“) der Melodien des Musicals „König der Löwen“ durfte nicht fehlen.

Das Konzertorchester startete mit „Aquarium“ in den zweiten Teil des Konzertes. Weiter ging es mit „Jungle“ oder zum „Dance of the Whale“ – einem Musikprojekt, das den bedrohten Tierarten gewidmet ist. Mit Effekten war das Stück „The Carnival of the Insects“ gespickt. Vor den Zugaben gab es noch Melodien aus dem Musical „Cats“. -ion