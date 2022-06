Tenniscamp beim Ski-Club

Tenniscamp und Schnupperstunden beim Friedrichsfelder Ski-Club Friedrichsfeld – wer in den Pfingstferien noch nichts vor und keine Lust auf Langeweile hat, für den bietet der Friedrichsfelder Ski-Club wieder sein Tenniscamp an. Es ist gedacht für Kinder ab fünf bis etwa zehn Jahre und findet statt von Montag, 13. Juni bis Mittwoch 15. Juni jeweils von 10 bis 16 Uhr auf der Anlage des Clubs in der Sulzer Straße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausgebildete Trainer machen mit den Kindern Übungen rund ums Tennis spielen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, jeder ist dabei willkommen. Gespielt wird in Kleingruppen, Kinderschläger können auch ausgeliehen werden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte man sich möglichst schnell online anmelden. Es wird eine Teilnehmergebühr erhoben, in er auch die Verpflegung enthalten ist. Im Anschluss an das Tenniscamp findet an den drei Tagen von 15 bis 16 Uhr ein Schnupperkurs Tennis für Erwachsene statt. Wer schon immer einmal Tennis spielen wollte, der kann das jetzt mit erfahrenen Trainern tun. Auch hier kann die Ausrüstung bei Bedarf ausgeliehen werden.

Die Anmeldung sollte möglichst bald unter www.friedrichsfelder-skiclub.de/tennis-schnupperkurs/ erfolgen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Weitere Infos gibt es im Internet. ion

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: friedrichsfelder-skiclub.de/ tenniscamp