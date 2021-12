Stimmungsvolle Adventsbeleuchtung

Friedrichsfeld. Bereits zum zweiten Mal erleben wir eine Adventszeit, die so ganz anders ist als die vorherigen. Weihnachtsfeiern abgesagt, das Weihnachtsliedersingen am Tag vor dem Heiligen Abend ebenso. Auch kann kein Weihnachtsbaum am Goetheplatz aufgestellt werden. Aber es gibt auch gute Nachrichten in dieser schwierigen Zeit. Die Aktion „Offenes Adventsfenster“ kann zwar auch nicht in gewohnter Weise mit persönlichen Begegnungen stattfinden. Aber wie schon im letzten Jahr gibt es auch diesmal wieder einige Menschen, die ihre Fenster ganz besonders geschmückt haben und dazu einladen, sie bei einem kleinen Abendspaziergang anzuschauen. Und auch die Adventsbeleuchtung entlang der Vogesenstraße ist in diesem Jahr – dank der Initiative einiger Firmen – wieder angebracht worden. So gibt es dann doch noch ein wenig Advents- und Weihnachtsstimmung in Friedrichsfeld. -ion

