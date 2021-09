Startschuss jetzt Ende Oktober?

Ist das etwa schon der Startschuss für die große Neugestaltung? Wer in den vergangenen Wochen am Bechererplatz in Friedrichsfeld vorbeigefahren ist, wird es gemerkt haben: Es wird gebaut. Dennoch kann die eingangs gestellte Frage nur zum Teil mit „ja“ beantwortet werden. Denn wie ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mitteilt, handelt es sich lediglich um vorbereitende Arbeiten. Um den Platz überhaupt erst sanieren und neu gestalten zu können, müssen nämlich die Stromleitungen umgelegt werden, erklärt eine Vertreterin des zuständigen Energieunternehmens MVV.

Diese Baumaßnahmen haben in der vierten Augustwoche begonnen, aktuell prägen Absperrungen und tiefe Gräben das Bild. Es ist deutlich zu sehen, dass Kabel freigelegt wurden und in eine neu geschaffene Grube gelegt werden sollen. Konkret handelt es sich dabei um sogenannte Mittelspannungs-, Niederspannungs- und Telekommunikationskabel. Wie die MVV weiter ausführt, ist das Ende „ihrer Baustelle“ für Ende September oder Anfang Oktober vorgesehen.

Wann die städtischen Sanierungsarbeiten danach losgehen, ist noch nicht ganz klar. Wie die Verwaltung auf Anfrage schreibt, wird sie in einer kombinierten Mitteilung über den Baustart des Becherer-, aber auch des nahe gelegenen Bürkleplatzes informieren – voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November. Damit würde sich der Baustart erneut ein wenig verzögern. Zuletzt war die Verwaltung von einer Sanierung ab dem dritten Quartal ausgegangen. Ganz ursprünglich sollten die Bauarbeiten sogar schon zu Jahresbeginn losgehen.

1,5 Millionen Euro Kosten

Die gute Nachricht: Beim Bürkleplatz sind keine Vorarbeiten nötig. Es kann also direkt losgehen. Wie der Stadtsprecher ausführt, müssten die Kabel nur um wenige Meter verlegt werden, das könne auch direkt im Zuge der Neugestaltung geschehen. Die Kosten für beide Plätze belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Im Rathaus geht man davon aus, dass diese Summe auch komplett ausgeschöpft wird. Im Budget inbegriffen sind Mittel für Unvorhergesehenes und Teuerungszuschläge. Außerdem sei mit Preissteigerungen zu rechnen. Für den Bechererplatz, benannt nach einem ehemaligen Friedrichsfelder Bürgermeister, plant die Stadt eine Anlage, die „den Besucher mit einer offenen, aufgeräumten und einladenden Geste empfängt“. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung hervor.

Der Blauglockenbaum bleibt erhalten, bekommt in seiner Umgebung aber eine neue Bepflanzung. Heckenreihen kommen an die Rückseite des Platzes, außerdem soll es moderne Sitzbänke geben. Die Platzfläche erhält einen Belag aus Betonpflaster. Der bereits sanierte Brunnen werde in die Gestaltung einbezogen, versichert die Stadt. Das Denkmal soll an der jetzigen Stelle bleiben. Der Bechererplatz bekommt zudem drei neue Laternen, allesamt fünf Meter hoch. Bisher gibt es am Bechererplatz nur eine zehn Meter hohe Leuchte. Sie wird durch eine Neue ersetzt.

Fußweg statt Trampelpfad

Wer den nahe gelegenen Bürkleplatz kennt, weiß, dass es dort einen Trampelpfad gibt. Fußgänger nehmen gerne eine Abkürzung quer über das Grün. Die Idee ist, diesen Trampelpfad zu einem richtig ausgebauten Fußweg zu machen. Der aktuelle Bürgersteig soll wegfallen, dort ist Grün geplant. Damit entsteht eine neue Wegachse, die auch die Sichtachse zur St. Bonifatius Kirche stärker hervorhebt. Das ist von den Planern so gewollt. Alle Elemente, wie zum Beispiel die Bänke, werden entlang dieses neuen Weges ausgerichtet.

Eine besondere Herausforderung sind die Bäume. Die Wurzeln der Platanen durchziehen den gesamten Boden. Deshalb ist eine wassergebundene Decke geplant, damit das Wasser besser versickert.