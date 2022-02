Spirituelle Klänge

„Gebet. Stille. Klang“ – das war der Titel einer weiteren Abendmusik in der Johannes-Calvin-Kirche in Friedrichsfeld. Dorthin hatten der Pfarrer Michael Jäck und Kirchenmusiker Arno Krokenberger eingeladen. Für die zahlreich erschienenen Fans dieses Angebots reichten die vorhandenen Plätze nicht aus, so dass weitere Stühle in den Kirchenraum geholt werden mussten. Die ruhigen Klänge von Truhenorgel, Saxophon und Oud (einer irakischen Laute) schufen eine spirituelle Atmosphäre. Nach der Bibellesung stimmten alle das Taizé-Lied „Ubi caritas et amor“ an, bevor Pfarrer Jäck eine Betrachtung zum Verhältnis Einzelner zur Gemeinschaft vortrug. Danach entführten die Klänge der elfsaitigen Laute Oud in orientalische Klangwelten.

Aus der sich anschließenden längeren Stille heraus entwickelte Arno Krokenberger mit allen gemeinsam einen dreistimmigen Kanon über die Jahreslosung „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Nach dem Schlussgebet beeindruckten Krokenberger (Truhenorgel), Kristina Shamgunova (Saxophon) und Fadhel Boubaker (Oud) noch einmal mit einer gemeinsamen Improvisation.

Bereits jetzt wird zur nächsten Abendmusik am Mittwoch, den 16. März, um 19 Uhr sowie zum Chor- und Orchesterkonzert der Kantorei am Sonntag, 3. April, um 18 Uhr eingeladen. -ion

