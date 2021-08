Siri Worm zur Eintracht

Frankfurt. Frauenfußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Niederländerin Siri Worm verpflichtet. Die 29 Jahre alte Niederländerin erhält bei den Hessinnen einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023.

Die 1,65 Meter große Fußballerin soll „flexibel“ in der Innenverteidigung oder links außen eingesetzt werden, wie Cheftrainer Niko Arnautis betonte. Sie sei „eine Spielerin, die über sehr viel internationale Erfahrung verfügt. Nicht nur, was Länderspiele angehen, sondern auch ihre Zeit in England. Siri tut unserer jungen Mannschaft mit ihren Fähigkeiten sehr gut“, ist sich der Coach sicher.

„Ich hatte zwei schöne Jahre bei Tottenham, aber es war jetzt an der Zeit, die nächste Herausforderung in meiner Karriere anzunehmen. Die Frauen-Bundesliga ist eine sehr starke Liga und Eintracht Frankfurt ein äußerst ambitionierter Verein. Ich mag den Stil, den diese Mannschaft spielt“, erklärte Worm bei ihrer Verpflichtung.

„Das Trainerteam um Niko Arnautis und alle Spielerinnen haben mich hier in den ersten Wochen, in denen ich mittrainiere, bereits sehr herzlich aufgenommen und mir geholfen, mich schnell zu integrieren“, so die 29-Jährige. dpa/red

